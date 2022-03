Madame Web: Sydney Sweeney co-protagonista del film Marvel

Dopo che è stata annunciata la protagonista del film su Madame Web, che sarà Dakota Johnson, da poco è stata svelata l’interprete co-protagonista del lungometraggio Sony-Marvel: stiamo parlando di Sydney Sweeney, attrice già vista nella serie TV Euphoria.

Deadline ha rivelato in esclusiva il coinvolgimenti di Sydney Sweeney nel film su Madame Web, ma non ha riportato notizie sul ruolo dell’attrice. Ricordiamo che Sydny Sweeney, oltre ad apparire in Euphoria, è stata anche nel cast di White Lotus.

La produzione di Madame Web dovrebbe iniziare entro questo 2022, con un’uscita del lungometraggio possibile anche per il 2023, anche se bisogna vedere come verrà gestito il calendario da Sony Pictures in relazione ai prossimi film del filone, tra cui il già annunciato film su Kraven. Il progetto avrà come regista S.J. Clarkson, che ha già lavorato a serie TV come Bates Motel e Jessica Jones, e la sceneggiatura curata da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Il personaggio esordì nei fumetti di The Amazing Spider-Man, e si tratta di una cieca che riuscì a sviluppare capacità da Medium. Si tratterebbe quindi di un altro character dello spider-verso, che la Sony sta portando avanti con film su Venom e Morbius.