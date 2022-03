Kraven the Hunter: Christopher Abbott sarà lo Straniero

Deadline ha rivelato l'ingaggio dell'attore Christopher Abbott per il film Kraven the Hunter. L'interprete sarà il villain lo Straniero.

Arrivano altre novità dedicate al film Sony-Marvel Kraven the Hunter: Deadline ha annunciato l’ingaggio di Christopher Abbott che vestirà i panni del villain lo Straniero. Abbott fino ad ora si è visto nella serie TV Catch 22.

Il personaggio dello Straniero che in Kraven the Hunter sarà interpretato da Christopher Abbott è stato creato da Peter David e David Michelinie nel 1986. Il character è un mercenario assassino che non è dotato di capacità soprannaturali, ma che è tra i più grandi combattenti di arti marziali dell’universo Marvel. Nei fumetti lo Straniero non ha avuto a che fare direttamente con Kraven, ma ha interagito con il fratello, il Camaleonte.

Il film sarà diretto da J.C. Chandor, con la produzione che è stata affidata ad Avi Arad e Matt Tolmach. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk lavoreranno alla sceneggiatura. Il cast del lungometraggio vede presenti Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass) che farà da protagonista, mentre Fred Hechinger (The White Lotus) sarà il Camaleonte, Russell Crowe sarà il padre dei due e ci sarà anche Alessandro Nivola.

Kraven the Hunter è un film che fa parte dell’espansione dello spiderverso della Sony, che grazie a Venom ed a Morbius ha già iniziato a mostrare il suo potenziale. A Venom sono stati già dedicati due film, mentre quello su Morbius, con Jared Leto protagonista, arriverà al cinema ad aprile. Il lungometraggio su Kraven uscirà nel gennaio 2023.