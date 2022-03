Kraven the Hunter: Alessandro Nivola sarà il villain del film

Dopo che è stato annunciato l’ingaggio di Ariana DeBose nei panni di Calypso per il lungometraggio dedicato a Kraven the Hunter, è arrivato anche l’annuncio dell’interprete che vestirà i panni del villain: stiamo parlando di Alessandro Nivola.

L’ingaggio di Alessandro Nivola per il film su Kraven the Hunter, arriva dopo che l’attore ha partecipato a produzioni come Face/Off, Goal!, Selma – Marcia per la libertà, American Hustle, The Neon Demon e I Molti Santy del New Jersey. Oltre che annunciarlo come villain, non sono stati forniti altri dettagli sul ruolo che Alessandro Nivola occuperà in Kraven the Hunter.

ll film sarà diretto da J.C. Chandor, con la produzione che è stata affidata ad Avi Arad e Matt Tolmach. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk lavoreranno alla sceneggiatura. Il cast del lungometraggio vede presenti Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass) che farà da protagonista, mentre Fred Hechinger (The White Lotus) sarà il Camaleonte, e Russell Crowe sarà il padre dei due.

Kraven the Hunter è un film che fa parte dell’espansione dello spiderverso della Sony, che grazie a Venom ed a Morbius ha già iniziato a mostrare il suo potenziale. A Venom sono stati già dedicati due film, mentre quello su Morbius, con Jared Leto protagonista, arriverà al cinema ad aprile. Il lungometraggio su Kraven uscirà nel gennaio 2023.