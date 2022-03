LG porterà i pannelli OLED negli iPad nel 2024 e nei MacBook nel 2025?

Sembra che LG sia al lavoro al fine di portare ad Apple dei pannelli OLED per i suoi iPad prima dei MacBook che dovrebbero presentarsi nel corso del 2025, almeno stando a quanto riportato sulle pagine di The Elec. A quanto pare il colosso è al lavoro per realizzare in futuro dei display da 8,5 pollici dal mese di dicembre 2021, con il processo di valutazione che potrebbe da solo richiedere circa un anno, prima che gli interessi della compagnia e quelli del colosso di Cupertino abbiano ovviamente modo di collegarsi.

Stando a The Elec, LG si troverà a usare i suoi OLED di sesta generazione per gli iPad da 11 e da 12,9 pollici che dovrebbero arrivare però prima dei MacBook, il che sottolinea come l’intero futuro di Apple potrebbe presentarsi con questa tecnologia per quel che concerne i dispositivi portatili. Anche il noto analista Mingh-Chi Kuo, come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, si è trovato a parlare della questione, spiegando che il lancio dei primi MacBook OLED è addirittura dipendente dal destino che avranno quelli da 11 e 12,9 pollici nel 2024.

I think the release date of the OLED MacBook is mainly dependent on the schedule of iPad’s adoption of OLED. MacBook would use OLED in 2025 at the earliest if Apple could successfully release 12.9-inch & 11-inch OLED iPads in 2024. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 17, 2022

Considerando che stando ai rumor LG dovrebbe trovarsi a produrre in massa i pannelli LTPO OLED fra il 2023 e il 2024, c’è da dire che le finestre di lancio anticipate risultano alquanto plausibili, seppur al momento non ci siano ancora informazioni certe in tal senso, e sia bene anzi prendere il tutto con le dovute pinze fino a che la compagnia non avrà fatto chiarezza sul tutto, con ulteriori fughe di informazioni che potrebbero però non farsi attendere troppo.

Fra i lavori di LG, non mancano anche dei veri e propri schermi trasparenti OLED, i quali offrono davvero un risultato eccezionale. Abbiamo avuto modo di approfondire la questione in questo articolo.