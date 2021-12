LG ha presentato dei concept di schermi OLED trasparenti

Degli schermi OLED trasparenti, che permettono di vedere oltre il pannello? Il progetto è a cura di LG, che come riportato da The Verge ha svelato dei concept.

Ci troviamo in diverse situazioni a meravigliarci per quel che riguarda l’evoluzione del mercato degli schermi, che si tratti di monitor, televisioni, o magari di telefoni, visto che in diversi casi non sono solo le mere “specifiche tecniche” a migliorare, visto che delle innovazioni davvero interessanti fanno capolino. Preparandosi al CES 2022, come riportato da The Verge, LG ha deciso di puntare proprio verso questa strada, con dei concept a dir poco assurdi.

Parliamo infatti di schermi pensati non solo per la semplice visualizzazione di ottimo livello, visto che dovrebbero offrire la tecnologia OLED per gli utenti (pressoché il meglio che il mercato ha attualmente da offrire), ma anche la possibilità di ammirare ciò che è presente appena dopo il pannello, grazie a una vera e propria trasparenza. Si parla di OLED Shelf, Shopping Managing Showcase, Show Window e Smart Window, quelli che per ora sono solamente dei concept, che verranno presentati nel corso dell’imminente CES 2022.

Ognuno di questi, pur offrendo lo stesso tipo di tecnologia innovativa, è pensato per utilizzi ben diversi: un esempio è il pannello da 55 pollici che potete ammirare in copertina all’articolo, il quale troverebbe il suo spazio nei classici salotti. Il tutto permette quindi di unire le immagini alle pareti, magari passando per quadri, specchi, o qualunque tipo di idea gli utenti possano mai immaginare, seppur per il momento va sottolineato che la compagnia non è andata oltre i semplici concept.

I pannelli infatti, potrebbero non entrare nel breve periodo in fase di produzione, visto che i piani della compagnia non sono al momento chiari, ma si tratta comunque di un passo in avanti interessante, di cui non vediamo l’ora di scoprire di più nel corso dei prossimi mesi, sperando che il colosso ci aggiorni sul tutto.