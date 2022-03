Google offre altri 5 milioni di dollari in donazioni per l’Ucraina

È passato ormai quasi un mese da quando la Russia ha deciso di invadere l’Ucraina, e da quel momento non è ancora chiaro sé e quando la situazione avrà modo di risolversi. Per fortuna però, con moltissimi utenti che toccati dal tema hanno deciso di donare per dare sollievo a tutti i cittadini coinvolti, anche grosse multinazionali hanno deciso di optare per soluzioni di questo tipo. È questo il caso di Google, la quale ha infatti deciso di donare ancora una volta 5 milioni di dollari per la causa.

Con tutto il loro capitale, le grandi compagnie del mondo possono fare in questo caso molto con degli sforzi relativamente minimi, visto il loro capitale, e per fortuna sono sempre di più coloro che decidono di effettuare donazioni in tal senso. Parliamo questa volta di un totale di 5 milioni di dollari che si somma alle precedenti donazioni, anche per quel che concerne i dipendenti, per 25 milioni totali, con la campagna di sostegno che è pensata per durare almeno fino al 30 aprile, stando a quanto confermato.

To help provide immediate aid and support relief efforts to those affected by the war in Ukraine, @Googleorg is matching $5M in public donations, for a total of up to $10M. This builds on the $25M contributed by @Googleorg & Google employees. Learn more ↓ https://t.co/mnikCZghuL — Google (@Google) March 17, 2022

Per fornire aiuto immediato e supporto a coloro che si trovano coinvolti nella guerra in ucraina, Google sta donando 5 milioni di dollari pubblicamente, per un totale di 10 milioni. Questo porta il totale a 25 milioni totali grazie al supporto di Google e dei suoi impiegati.

Come ripreso sulle pagine di Android Police, abbiamo visto moltissime organizzazioni umanitarie come UNHCR, l’UN Refugee Agency, UNICEF, The United Nations World Food Programor e il WFP, con Google che esorta gli utenti a non ignorare la situazione, procedendo con delle donazioni nelle proprie possibilità al fine di supportare tutti gli abitanti dell’Ucraina che attualmente si trovano in questa pessima situazione. Trovate a questo link il post ufficiale della compagnia in cui gli utenti vengono esortati.