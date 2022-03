Android: spariscono da Mountain View le statue dei dolci

Come recentemente confermato, le statue dei dolci di Android sono sparite dal parco di Mountain View, con Google che non ha ancora commentato il tutto.

Seppur non ci sia stata alcuna comunicazione da parte di Google in tal senso, tutte le statue di Android che ricordavano i vari dolci che identificavano i sistemi operativi della compagnia sono spariti. Parliamo di statue che fino ad Android 10, visto che per 11 e 12 si è passati a delle versioni digitali, arricchivano Mountain View con colore e ricordavano la piacevole iniziativa della compagnia, che ha deciso di realizzare i suoi sistemi associando a questi ultimi dei nomi di dolci.

Si parlava di moltissime strutture ormai sparite senza alcun tipo di avvisi in tal senso, con la compagnia che non ha ancora avuto modo di fare in comunicazioni in tal senso. Cosa potrebbe significare questa manovra? Di sicuro, il tutto potrebbe essere stato trasportato in un altro luogo, magari adibito proprio a ricordare la storia di Android attraverso questa simpatica iniziativa, anche se c’è da dire che il suddetto posto non è ancora stato scoperto.

Non è comunque da escludere che per via dei problemi con il Covid-19 le statue siano state sostituite e rimesse a nuovo, visto che dal 2020 diversi utenti avevano segnalato che queste non si trovavano esattamente in ottimo stato, e richiedevano quindi un intervento di restauro da parte della compagnia. Non è quindi da escludere che con il parco di Mountain View ora completamente vuoto la compagnia non si trovi anche a presentare e inserire dei nuovi modelli.

Con le recensioni negative che suggerivano un approccio di questo tipo, o almeno di optare per un rinnovamento delle statue, non resta quindi che aspettare conferme da parte del colosso, il quale potrebbe aver optato per qualche giorno di silenzio proprio al fine di presentarsi come un fulmine a ciel sereno con dei nuovi modelli più nuovi.