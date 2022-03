Pixel Notepad: si intensificano i rumor sul primo pieghevole di Google

Il primo pieghevole di Google potrebbe essere più vicino di quanto si pensasse. Una carrellata di rumor riaccende l’interesse degli appassionati. Il device potrebbe chiamarsi Pixel Notepad e, secondo alcune fonti, potrebbe uscire durante il terzo trimestre del 2022. Questione di pochi mesi.

Si parla anche del possibile prezzo: ben 1.399 dollari, in linea con il prezzo del D1 di molti pieghevoli a libretto, ma decisamente distante dai prezzi aggressivi della linea Pixel tradizionale.

Le fonti confermano il percorso ad ostacoli di Google, che nei mesi scorsi sarebbe andata incontro a diversi ritardi inaspettati. Ricordiamo che in passato si era parlato di una possibile uscita del pieghevole già nel 2021. Un ritardo di oltre un anno.

Posticipo che sarebbe stato deciso con il preciso obiettivo di migliorare il dispositivo, in modo da mettere sul mercato uno smartphone pieghevole in linea con gli – ormai alti – standard fissati da marchi come Samsung e Huawei.

Le informazioni sulla scheda tecnica del primo smartphone pieghevole di Google sono ancora incerte e nebulose. Sicuramente troveremo il SoC proprietario Google Tensor di seconda generazione, mentre non sappiamo ancora nulla su fotocamera e display.

"Pixel Notepad will start production in the third quarter of 2022"

Their target price is $1399, we'll see of they can hit that price pic.twitter.com/gIobp1BxLo

— Anthony (@TheGalox_) March 15, 2022