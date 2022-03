Piccoli Brividi: in uscita a settembre un nuovo libro dedicato al Pupazzo Parlante

Per celebrare i 30 anni dalla pubblicazione dei primi libri su Piccoli Brividi l’autore R.L. Stine ha deciso di ridare vita al suo franchise attraverso una nuova pubblicazione: si tratta di un libro dedicato a Slappy, il pupazzo parlante, che avrà il titolo di Slappy! Beware. Il libro sarà pubblicato negli Stati Uniti il 20 settembre.

Qui sotto trovate la copertina del libro.

Slappy! Beware, che celebrerà i 30 anni di Piccoli Brividi, sarà una storia completamente nuova che in parte avrà a che fare anche con le origini del personaggio, raccontando di come il creatore del pupazzo parlante, Darkwell il mago, lo abbia intimato al momento della sua creazione: se non creerà il caos ogni giorno finirà per addormentarsi per sempre. Ed una volta che il pupazzo parlante si metterà a confronto con la famiglia Carlton si ritroverà ad un passo dal fallimento, considerando che tutti i suoi tentativi di creare terrore falliranno miseramente.

Lo stesso R.L. Stine ha dichiarato: