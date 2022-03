Netflix, debutta PROSSIMAMENTE: primo podcast in italiano

Netflix presenta il primo podcast originale in lingua italiana. Si chiama PROSSIMAMENTE e, come intuibile, racconta il dietro le quinte delle produzioni Netflix.

Netflix presenta il primo podcast originale in lingua italiana. Si chiama PROSSIMAMENTE e, come intuibile, racconta il dietro le quinte delle produzioni Netflix in arrivo sul catalogo. A condurlo sono Chiara Galeazzi e Filippo Ferrari.

Cosa ci vuole per proporre una serie a Netflix? – si legge nella descrizione su Spotify. Chiara Galeazzi e Filippo Ferrari cercheranno di rispondere a questa domanda in “Prossimamente”, il podcast dedicato alle nuove uscite della piattaforma.

Approfittando della presenza di ospiti che hanno lavorato con Netflix e personaggi della cultura pop italiana, Chiara e Filippo proveranno a sviluppare insieme a loro nuove stagioni di serie già esistenti o improbabili soggetti completamente nuovi a partire da quello che il pubblico ha visto di più, sperando di piazzarle sulla piattaforma e di cambiare lavoro.

Ce la faranno? SPOILER ALERT: no.

La prima puntata è attesa per domani 18 marzo. Il podcast si potrà seguire su Spotify e Podcast di Apple. Per chi vuole vedere anche il video, sarà possibile guardare le puntate su YouTube, nel canale ufficiale di Netflix Italia.

Chiara Galeazzi è dell’86 ed è già una veterana del mondo della radio. Lavora da anni come autrice e speaker di Radio Deejay. Ha anche partecipato al programma Quelli che il lunedì, in onda su Rai 2.

Filippo Ferrari è una firma di Rolling Store Italia ed è già autore e conduttore di Pop Porno, mini-serie podcast uscita su Spotify tra il 2020 e il 2021.