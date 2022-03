Instagram mette in castigo Kanye West: bannato per 24 ore

Instagram ha sospeso per 24 ore l'account di Kanye West, dopo che il rapper aveva attaccato l'ex moglie Kim Kardashian e il suo attuale fidanzato.

Kanye West è stato sospeso per 24 ore da Instagram. E Meta minaccia: se l’artista continuerà a violare le nostre policy prenderemo misure più severe.

Nel mirino del social un post sgradevole contro l’ex moglie Kim Kardashian, il suo attuale fidanzato, Pete Davidson, e il conduttore del Daily Show Trevor Noah. Il post violava le policy di Instagram in materia di incitamento all’odio, molestie e bullismo.

Forse non vi sentite dispiaciuti per Kim perché è ricca e famosa. Ma quello che sta affrontando è terribile da guardare, e rispecchia la triste immagine di ciò che molte donne sono costrette a subire quando scelgono di andarsene

ha detto Trevor Noah durante un segmento del suo programma.

Tra le altre cose, Kanye aveva accusato l’ex moglie di tenergli nascosti i figli, impedendogli di passare del tempo con loro. E poi gli attacchi contro l’attuale fidanzato: «ho il terrore che SKETE renda la madre dei miei figli dipendente dalle droghe», aveva scritto. «È in riabilitazione ogni due mesi».

Così da Instagram è arrivato l’immediato cartellino giallo. Il rapper non potrà commentare, condividere post e nemmeno inviare messaggi privati per 24 ore. Il social ha ribadito che in caso di ulteriori violazioni delle policy seguiranno sanzioni più severe, fino al ban permanente.

