Google I/O 2022 confermato per maggio, svelate le date

Google ha annunciato in via ufficiale il suo nuovo evento della serie I/O pensato per gli sviluppatori, anche nella versione del 2022. In genere questo si presenta nel mese di maggio, con questa volta un puzzle che ha avuto modo di confermare la data, il quale è stato risolto per svelare che l’evento si terrà tra la giornata dell’11 maggio e quella del 12, con la possibilità per chiunque di scoprire le novità attraverso le relative dirette.

Cosa aspettarsi quindi per questo nuovo evento? È praticamente certo che ci sarà finalmente spazio per il reveal di Android 13 completo e per tutte le novità che questo porterà venendo rilasciato verosimilmente nel mese di agosto o settembre. Non è da escludere neanche che la compagnia trovi il giusto spazio per presentare i Google Pixel 6a, mentre è anche probabile che vedremo il colosso fare squadra con Samsung al fine di parlare degli ottimi risultati che sono stati raggiunti nello sviluppo di Wear OS.

Attualmente il sistema sta venendo sviluppato con il nome di Tiramisu, anche se come approfondito in questo articolo è possibile che questo possa sparire definitivamente in futuro, lasciando quindi spazio per degli appellativi maggiormente classici, al contrario dei classici dolci che la compagnia ha preso in considerazione. Android 9 Pie è stato l’ultimo OS a venire infatti svelato in questo modo, con Quince Tart (Android 10), Red Velvet Cake (Android 11) e Snow Cone (Android 12) che sono rimasti interni.

Non ci resta in attesa che aspettare con ansia il nuovo evento che avrà luogo nel mese di maggio grazi e al colosso, il quale nel corso delle sue due giornate dedicate nello specifico alle novità per gli sviluppatori potrebbe avere modo di rivelare molte più novità rispetto a quel che immaginiamo, vista l’attuale assenza di informazioni in tal senso.