Android 13 dirà addio a “Tiramisu”, a quanto pare

Sembra che in futuro vedremo Android 13 semplicemente con un nuovo nome, non ancora confermato, con la scomparsa degli iconici dolci.

Nel corso degli anni, Google ha avuto sempre modo di farsi riconoscere con dei simpatici siparietti che hanno riguardato il nome dei propri sistemi operativi Android. Si è sempre parlato infatti di alcuni specifici dolci che riguardavano ogni nuova versione, con Android 13 che ha avuto modo di prendere il nome di Tiramisu, seppur ci siano delle brutte notizie in tal senso.

Com’è stato fatto notare sulla piattaforma di Twitter, potete vederlo qui di seguito, sembra infatti che la versione 13 di Android perderà in futuro il nome di Tiramisu, optando invece per un nuovo termine maggiormente user-friendly nelle impostazioni.

Instead of showing "Tiramisu" as the Android version, Google plans to make future Android 13 previews show a more user-friendly name in settings.https://t.co/qKc3HmpMVR pic.twitter.com/AIwu2m8xEp — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 1, 2022

Una scelta non particolarmente di rilievo quindi, visto che si tratta solamente di un nome, ma risulta alquanto curioso che dopo molteplici anni il colosso potrebbe allontanarsi da questa tradizione che ha reso in parte iconici i suoi sistemi, sempre associati a dei cibi dolci e pronti quindi a farsi ricordare anche in base a questi ultimi.

Ovviamente, non è ancora detto che la scelta risulterà definitiva, e che anzi anche le prossime iterazioni di Android non si presenteranno con un nome in codice di questo tipo, visto che la compagnia non ha ancora avuto modo di parlare in via ufficiale della situazione.