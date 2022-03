Google Classroom: partono i test degli esercizi in tempo reale

Dei test per dei veri e propri esercizi in tempo reale di Google Classroom sono stati avviati, con la beta che dovrebbe arrivare fra non troppo tempo.

Sono molti gli utenti in tutto il mondo che fruiscono delle potenzialità di Google Classroom grazie anche ai propri professori. Parliamo delle vere e proprie classi scolastiche targate Google che permettono di tenere in comunicazione studenti e insegnanti con anche varie possibilità relative all’apprendimento.

Ecco che il colosso ha deciso di integrare proprio una di quest’ultime, un vero e proprio sistema di esercitazione pensato per permettere agli studenti di guardare in tempo reale il feedback alle proprie risposte, chiedendo anche degli aiuti attraverso delle spiegazione dei video, con i professori che possono intervenire nel caso in cui si creino dei problemi.

Il tutto sta venendo attualmente testato in alcune specifiche scuole, con una beta che dovrebbe venire rilasciata nel corso dei prossimi mesi. Come confermato, il tutto risulterà disponibile sia per i professori che per gli studenti grazie all’Education Plus, con il colosso che ha deciso di permettere agli early adopter di entrare a far parte della beta dedicata al nuovo update.

Non resterà quindi che vedere quando finalmente il tutto avrà modo di venire rilasciato da parte della compagnia, sperando che questa abbia modo di perfezionare al più presto la funzionalità per portarla nelle classi virtuali di tutto il mondo.