Daredevil: in sviluppo un progetto reboot per i Marvel Studios?

Charles Murphy ha fatto notare come i Marvel Studios abbiano messo in produzione un progetto dal titolo evocativo che richiama Daredevil. Un reboot in arrivo?

I Marvel Studios a lavoro su un reboot dedicato a Daredevil: è questa l’indicazione di Charles Murphy, che ha fatto notare attraverso Production Weekly come la divisione produttiva abbia messo in sviluppo un progetto intitolato Blind Faith Productions LLC, le cui riprese dovrebbero iniziare entro fine anno, ed i cui produttori sarebbero Kevin Feige e Chris Gray.

Lo stesso Charles Murphy ha fatto notare come il titolo Blind Faith Productions LLC sia un qualcosa di perfettamente allusivo ad alcuni degli elementi essenziali di Daredevil: stiamo parlando della fede, e della cecità. Tutto ciò però non permette di parlare con certezza della produzione di un nuovo progetto dedicato a Daredevil, anche se ne alimenta la suggestione.

Proprio pochi mesi fa sono stati introdotti il Matt Murdock di Charlie Cox ed il Kingpin di Vincent D’Onofrio nel Marvel Cinematic Universe all’interno di Spider-Man: No Way Home e della serie TV su Hawkeye. E da pochissimo i telefilm Marvel-Netflix sono disponibili negli Stati Uniti su Disney+. Insomma, indizi su una possibile nuova produzione ce ne sono, ma ora come ora non vi è nessuna certezza.

Potrebbero interessarti anche queste news dedicate a Daredevil: