ApeCoin: Yuga Labs punta alle criptovalute dopo i Bored Apes

Nel corso degli ultimi mesi gli NFT sono risultati un mercato in crescita particolarmente positivo, con alcuni brand che hanno infatti avuto modo di iniziare a brillare rispetto ad altri. Parliamo ad esempio della startup Yuga Labs che ha dato il via al progetto Bored Apes Yacht Club ad aprile dello scorso anno, rendendolo nel giro di poco tempo uno di quelli di maggior successo per l’intero settore, con 10.000 immagini che si trovano ora al valore di 240.000$ l’una.

Non poteva mancare un ulteriore espansione del progetto grazie alla startup, che punta a un titolo play-to-earn nel quale i giocatori dovrebbero avere modo di ottenere i suddetti token, con ovviamente una valuta reale. Per quel che riguarda i token, chiunque li deterrà avrà modo di partecipare alle decisioni della community che potrebbero portare in futuro determinate direzioni per il progetto, con la seguente divisione che è stata confermata e tende a premiare ovviamente i creatori del progetto.

Seppur non si parli ancora del lancio preciso dei nuovi token, è emerso che questi dovrebbero essere portati su Coinbase, FTX, eToro, Kraken, OKX, Gemini, FTX, Binance e Binance US, principali exchange che dovrebbero permettere a tutti gli utenti di mettere mano sul tutto.

8% ai fondatori del Bored Apes Yacht Club.

16% andrà al team Yuga Labs, con l’1% che verrà donato alla Jane Goodall Foundation Legacy Foundation

14% sarà dedicato ai contributor al lancio, che dovrebbero essere i partner Yuga e gli investitori

15% andrà ai detentori delle collezioni Bored Apes e Mutant Apes

47% verrà rilasciato nel tempo

Abbiamo quindi a che fare con una partenza abbastanza fair da parte della compagnia, seppur ovviamente ci siano ancora da dover delineare davvero moltissimi dettagli in merito al nuovo progetto che potrebbe addirittura avere modo di diventare un vero e proprio videogioco.