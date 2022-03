RTX 3000: i prezzi potrebbero presto abbassarsi del 12%

Sembra che nel giro di non troppo tempo le schede video RTX 3000 potrebbero presentarsi con un prezzo ridotto del 12%, come recentemente riportato da Wccftech.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto i prezzi delle schede video aumentare a dismisura, principalmente per via dei problemi con le scorte che hanno creato un vero putiferio per quel che riguarda i dispositivi, che si tratti o meno di gaming, con quindi molti fan che non hanno avuto modo di aggiornare il proprio hardware per via dei prezzi fin troppo alti. Tuttavia, sembra che la situazione avrà modo di migliorare di un poco nel giro di non troppo tempo in casa NVIDIA, almeno stando a quanto riportato sulle pagine di Wccftech.

Si parla nello specifico di una diminuzione dei prezzi dei chip del 12% circa che dovrebbe quindi riflettersi in dei prezzi minori per i consumatori, come anche in un potenziale incremento per quel che riguarda la riproduzione di nuovi dispositivi da parte della nota compagnia specializzata in questo settore.

Ovviamente, non parliamo di riduzioni che riporteranno tutto alla normalità, visto che per via dei pochi modelli acquistabili i prezzi sono in alcuni casi davvero schizzati alle stelle, ma considerando i prezzi delle RTX 3000 è probabile che queste percentuali siano comunque in gradi di risollevare la situazione con grossi “sconti” nel breve futuro.

Un processo di questo tipo per quel che riguarda una rimodulazione in positivo dei prezzi ha in realtà già preso il via, con sia AMD che NVIDIA che stanno riuscendo a offrire alcuni dei propri device a prezzo scontato, sperando che la situazione abbia modo di ritornare nella piena normalità nel giro di non troppo tempo.

Nel mentre, pare si avvicini anche il debutto dei prossimi dispositivi, che com’è normale che sia dovrebbe comportare delle diminuzioni per quel che riguarda il prezzo delle 3000, considerando tra le altre cose che si parlerebbe stando a quanto anticipato di performance davvero incredibili, ne abbiamo parlato qui.