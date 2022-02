RTX 4000: lancio a settembre e consumi stratosferici? Nuovi rumor

Nel corso degli ultimi giorni, alcuni dei leaker più attendibili del settore hanno commentato le NVIDIA RTX 4000, note come Ada Lovelace. Parliamo di dispositivi che come anticipato in diversi casi dovrebbero riuscire a delle performance davvero ottime, come anche dei consumi però da tenere d’occhio.

Iniziamo parlando con le anticipazioni del noto insider Greymon55, sottolineando che tutte le informazioni vanno prese con le pinze, ma che all’effettivo potremmo presto ricevere conferme ufficiali da parte del colosso. Stando all’utente, come potete vedere qui di seguito, i nuovi dispositivi verranno lanciati nel mese di settembre 2022, di conseguenza fra solamente qualche mese.

Lovelace will be available in September. https://t.co/21gkJrmXLu — Greymon55 (@greymon55) February 23, 2022

Parlando invece dei consumi, è intervenuto Kopite7kimi, il quale ha spiegato, sottolineando che si tratta di rumor, che i device potrebbero richiedere 450 W per la RTX 4080, 600 W per la RTX 4080 Ti e 800 W per la RTX 4090, mentre non si parla di ulteriori modelli.

Mentre le performance anticipate nel corso degli scorsi mesi potrebbero essere in linea con questo tipo di cifre, davvero paurose se si guarda il quadro generale, sembra che tutti gli utenti che non vedono l’ora di mettere mano sui prossimi device che verranno rilasciati da NVIDIA dovranno munirsi di alimentatori per i propri computer da non sottovalutare.