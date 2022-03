Apple Watch: per ripristinare il firmware ora basta un iPhone

Possiamo dire addio agli smartwatch che richiedono dell'assistenza Apple per il ripristino, grazie a un nuovo utilissimo aggiornamento arrivato in via ufficiale.

Nel corso degli ultimi anni molti utenti hanno dovuto contare sul supporto fornito da parte di Apple agli utenti per quel che riguarda la riparazione di alcuni dei propri dispositivi, ma la situazione sta via via cambiando. Non parliamo questa volta del servizio confermato dalla compagnia che permetterà agli utenti di acquistare le parti di ricambio dei propri dispositivi al fine di procedere in autonomia, ma di un aggiornamento lato software pensato per agevolare il ripristino degli Apple Watch.

Fino a oggi, non essendo presente alcuna porta con cui gli utenti hanno modo di interagire, l’unico modo per procedere con questo tipo di reset era rivolgersi all’assistenza del colosso di Cupertino, ma adesso grazie a iOS 15.4 e a watchOS 8.5 si ha invece modo di ripristinare il tutto semplicemente usando un iPhone, che ovviamente deve supportare il nuovo aggiornamento. Il tutto avverrà a quanto pare in maniera del tutto autonoma grazie alla comunicazione dei due dispositivi n questione, visto che in caso di blocchi e crash durante l’utilizzo una notifica sugli iPhone permetterà di avviare il processo di ripristino nel giro di pochi semplici passaggi.

In tal caso dovrebbe presentarsi una specifica animazione, nel caso in cui si abbia effettuato l’upgrade a watchOS 8.5, che a questo punto risulta particolarmente importante e dovrebbe essere considerato da parte di tutti gli utenti che posseggono uno dei gioiellini della compagnia. Per fortuna non ci sono al momento ulteriori strani requisiti di cui si parla, se non per quel che concerne la necessità di attivare sia il Wi-Fi che il Bluetooth sul proprio smartphone della mela morsicata, con gli Apple Watch che vanno invece messi sotto carica al fine di avviare e concludere il processo.

In alcuni casi è possibile che il tutto non avrà comunque successo stando a quanto riportato dalla compagnia, e in tali situazioni risulterà comunque rivolgersi all’assistenza.