Xiaomi Buds 3T Pro e Buds 3 annunciate anche per l’Italia, ecco tutti i dettagli

Nel corso della giornata di oggi non c'è stato spazio solamente per gli Xiaomi 12, visto che si è parlato anche delle Xiaomi Buds 3T Pro e Xiaomi Buds 3.

Xiaomi 12 è pronto a giungere in Italia assieme agli altri due dispositivi della serie, con la compagnia che ha avuto modo di confermare ogni dettaglio nella giornata di oggi, abbiamo approfondito la questione in questo articolo. Tuttavia, non c’è stato stato spazio quest’oggi solamente per i telefoni del colosso cinese, dato che la compagnia ha avuto modo di approfondire anche il mondo dell’audio grazie a Xiaomi Buds 3T Pro e Buds 3.

Parliamo di dispositivi che in entrambi i casi si presentano con ANC pensata per riuscire a ridurre il rumore fino a 40 dB. Si tratta dell’Active Noise Cancellation che ha ovviamente un brutto impatto sulla batteria, ma che rende l’esperienza decisamente più premium rispetto allo standard. Entrambi i dispositivi sono in grado di durare fino a 6 ore, con la custodia che offre 4 ricariche complete, offrendo la connettività dual-device che non poteva mancare per i device.

I due modelli dalle prestazioni particolarmente semplici trovano differenze per quel che concerne le Xiaomi Buds 3T Pro in una migliore qualità audio di base, pensata in particolar modo per chi utilizza i dispositivi nel corso delle proprie sessioni sportive. Ciò non toglie ovviamente il fatto che entrambi i device sono particolarmente validi, come si evince anche dai prezzi piuttosto simili fra entrambi.

La compagnia ha confermato le colorazioni Carbon Black e Gloss White, particolarmente eleganti, le quali potranno essere acquistate già a partire dalla giornata di domani su mi.com, su Amazon e Xiaomi Store Italia. Si parla per il modello migliore di 169,99€ e di 129,99€ per il secondo, con un piacevole sconto che viene applicato in fase di lancio, dato che è possibile per le prime 48 ore accaparrarsi le migliori a solamente 135,99€, il che porta quindi il prezzo quasi sullo stesso piano, seppur come detto si tratti di un’offerta a tempo limitato per il lancio del prodotto.