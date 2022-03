Xiaomi 12, 12 X e 12 Pro arrivano in Italia: svelati prezzi e dettagli

Nel corso della giornata di oggi c'è stato spazio per parlare dei nuovi smartphone Xiaomi 12, 12 X e 12 Pro, scopriamo tutti i dettagli in merito ai dispositivi.

In seguito ai molteplici rumor che avevano anticipato l’evento Xiaomi di marzo, la compagnia ha finalmente avuto modo di svelare le proprie novità in merito alla sua ultima serie, come confermato in via ufficiale pronta a giungere anche nel nostro paese. Parliamo nello specifico di Xiaomi 12, 12 X e 12 Pro, pensati per giungere nel nostro paese con prezzi relativamente accessibili e con le proprie potenzialità legati a film e fotografia di cui si è già parlato. Scopriamo quindi tutti i dettagli qui di seguito.

Con il 12 Pro che conduce la linea troviamo ovviamente il miglior comparto fotocamere, seppur anche per gli altri modelli non ci siano delusioni, con una grandangolare da 13 MP e una macro da 5 MP ad accompagnare il sensore principale. L’IA è pensata per migliorare al massimo il comparto fotografia, con le funzioni Freeze Frame Video, Magic Zoom e Parallel World a migliorare il tutto e con la possibilità di registrare video in 8K sui due modelli migliori.

Per quel che riguarda le specifiche troviamo gli Snapdragon 8 Gen 1 nei due gioiellini e gli Snapdragon 870 nei 12 X, con display di 6,73 pollici per i 12 Pro con risoluzione WQHD+ e 120 Hz di refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Gli ultimi due gioiellini devono invece accontentarsi di schermi da 6,28 pollici Full HD+ con 120 Hz e AdaptiveSync. Troviamo per le batterie una 4.600mAh compatibile con hypercharge a 120 W nel 12 Pro, con gli altri due che si accontentano di 4.500mAh con supporto ai 67 W. Per 12 e 12 Pro è presente anche la wireless a 50 W e la possibilità di ricaricare altri device a 10 W.

Per i prezzi si parla delle seguenti opzioni:

Xiaomi 12 X 8 GB + 256 GB – 699,90€

– 699,90€ Xiaomi 12 8 GB + 128 GB – 799,90€

– 799,90€ Xiaomi 12 8 GB + 256 GB – 899,90€

– 899,90€ Xiaomi 12 Pro 8 GB + 256 GB – 1.099,90€

– 1.099,90€ Xiaomi 12 Pro 12 GB + 256 GB – 1.199,90€

Entro il 30 aprile si avrà modo di ottenere gratuitamente anche Xiaomi Watch S1 acquistano il modello migliore, con invece l’S1 Active pensato per chi sceglierà uno Xiaomi 12 da GB + 256 GB. Per i 12X si parla invece di uno sconto che sarà disponibile su Amazon e mi.com e permetterà dalle 13:00 del 24 marzo di acquistare i device per 599,90€ per sole 48 ore.