Esplora Risorse di Microsoft avrà le pubblicità? I test sembrano partiti

E se Microsoft decidesse di includere la pubblicità anche in Esplora Risorse, come recentemente emerso su Twitter sembra che il tutto sia avvenuto.

Sono molte le compagnie che al fine di ottenere ricavi extra e promuovere alcuni servizi, che si tratti o meno dei propri, decidono di inserire delle pubblicità nelle proprie applicazioni, seppur sia sempre ovviamente bene potersi opporre a queste e limitarle in qualche modo. Tuttavia, sembra che una scelta di questo tipo possa essere adottata anche da parte di Microsoft, che sarebbe pronta a introdurre il tutto all’interno di Esplora Risorse, almeno apparentemente.

Parliamo nello specifico di alcuni suggerimenti arrivati dalla piattaforma di Twitter, come potete vedere qui di seguito, che hanno mostrato come Esplora Risorse potrebbe presentare delle piccole pubblicità nella parte alta. Parliamo del software di base di Windows che è impossibile non usare, e che permette di accedere a qualunque tipo di file sulle proprie macchine, risultando quindi fruito da ogni utente nel corso delle proprie sessioni, che si tratti di gioco o lavoro. Per fortuna, stando ai primi dati, non si tratta di una novità molto invasiva.

Mine showed a message inviting me to go check out PowerPoint templates on the office website. — CmdrKeene 🏳️‍🌈 | #WIMVP (@CmdrKeene) March 12, 2022

La foto mostra come il messaggio si presenti in breve e senza spiccare troppo nella parte alta, e c’è da dire che questo ha modo di promuovere un servizio del colosso di Redmond e non un qualcosa di esterno. Ciò significa quindi che Microsoft potrebbe star pensando a un’opzione di questo tipo solamente per quel che concerne i propri abbonamenti e programmi, il che renderebbe il tutto decisamente meno negativo, seppur ovviamente la novità potrebbe non stare particolarmente simpatica a molti utenti.

Al momento, non ci sono ancora conferme del fatto che la compagnia sarebbe al lavoro su un sistema di questo tipo da implementare per i propri sistemi operativi Windows 10 e Windows 11, e non è infatti da escludere che si tratti per ora solamente di test. Staremo a vedere in seguito a delle potenziali conferme come il tutto potrebbe venire strutturato e con quali contenuti.