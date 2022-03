Bentley presenterà una nuova auto elettrica all’anno, dal 2025 in poi

Bentley ha annunciato i suoi ambiziosi piani per la transizione elettrica. L’obiettivo? Presentare una nuova vettura elettrica all’anno, a partire dal 2025. Il marchio di lusso ha annunciato di aver ottenuto utili netti da record nel 2021 (389 milioni di euro, contro i 20 milioni dell’anno precedenti).

Anche grazie alla nuova offerta di vetture ibride, Bentley ha chiuso il 2021 consegnando 14.659 auto. Bentley fa parte del Gruppo Volkswagem, il più importante gruppo europeo, nonché uno dei player dell’automotive più avanti sotto il profilo della transizione verso i cosiddetti veicoli ad emissioni zero.

Solamente Bentley ha investito 3 miliardi di euro nei suoi stabilimenti di Crewe, proprio con l’obiettivo di trasformare la fabbrica rendendola un polo specializzato nella produzione di auto elettriche.

Aumentare la domanda per i nostri modelli ibridi, grazie al supporto di 3 miliardi di euro in investimenti sostenibili per la fabbrica di Crewe, permetterà a Bentley di rimanere un punto di riferimento della mobilità sostenibile di lusso