La prima Bentley elettrica avrà la ricarica ad induzione e il design è “già quasi ultimato”

Si torna a parlare della prima Bentley elettrica: il design è già quasi stato completato. "Sarà unica, non un modello derivativo". I test su strada a fine 2022.

Bentley punta tutto sull’elettrico. Entro il 2025 presenterà cinque nuove auto elettriche di lusso e nel 2030 l’obiettivo di dire addio per sempre ai motori endotermici. Un recente articolo di Autocar, nel frattempo, fa il punto su ciò che sappiamo sulla prima Bentley elettrica.

Un compito facilitato dalle dichiarazioni di Adrian Hallmark, CEO di Bentley, che ad Autocar ha confermato che il design degli interni dell’auto è già stato completato al 95%, mentre per gli esterni c’è ancora un po’ di lavoro da fare (si parla dell’80-85%).

Bentley punta ad iniziare i test dell’auto già entro la fine del 2022. Su una cosa Hallmark è stato molto chiaro: la prima Bentley elettrica avrà un carattere unico. I designer non si limiteranno a fare il compitino – ossia a proporre un modello derivativo, una versione elettrica di un modello già esistente -, ma intendono creare da zero un veicolo dotato di una sua personalità peculiare. Questo è un punto già emerso da alcune dichiarazioni passate del costruttore, anche se in quella occasione si parlava di un possibile rimando all’eccentricità della concept EXP 100 GT.

Hallmark ha anche promesso che verrà fatto un lavoro importante sull’efficienza aerodinamica e che questo sarà uno dei più importanti punti di forza del veicolo.

La prima Bentley elettrica potrebbe poi offrire anche la ricarica ad induzione, diventando uno dei primi veicoli a proporla di serie. Quanto al prezzo, si parla di un veicolo top di gamma. Relativamente parlando: quindi perfino più costoso dell’attuale offerte del brand di lusso.