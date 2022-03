Samsung Galaxy Watch 5: leak avrebbe svelato dettagli sulla batteria

Non abbiamo ancora avuto notizie in merito ai Galaxy Watch 5, con i Samsung Galaxy Watch 4 che si presentano ancora come una delle migliori scelte del mercato, seppur dei leak abbiano iniziato a far trapelare alcuni dettagli in merito ai nuovi gioiellini.

Nello specifico, le anticipazioni riguardano la batteria che Samsung potrebbe adoperare per i suoi dispositivi, con informazioni che arrivano direttamente dalle pagine specializzare di SamMobile. A quanto pare, si tratterò di 276mAh, una cifra che se si è abituati al mondo dei telefoni sembrerà ovviamente poco interessante, ma che sottolinea invece un miglioramento.

Confrontando il tutto con i Galaxy Watch 4 infatti troviamo un aumento non indifferente, dato che si parlava in quel caso di 247mAh. Ovviamente, non sappiamo se i dispositivi si presenteranno con dimensioni aumentate e se quindi l’autonomia finirà per diminuire.

Restiamo per il tutto in attesa di conferme da parte di Samsung, la quale potrebbe finalmente avere modo di svelare maggiori dettagli in merito ai nuovi gioiellini nel giro di non troppo tempo, quando finalmente arriverà il momento giusto per presentare i nuovi piani in merito agli smartwatch che verranno rilasciati in futuro, con magari interessanti funzionalità come la misurazione della temperatura corporea.