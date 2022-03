Red: il dietro le quinte ufficiale del film Disney Pixar

Si intitola “Embrace the Panda: Making Turning Red” il mini documentario dietro le quinte della realizzazione del film Red, curata da un team al femminile all’interno di Pixar, capitanato dalla regista Domee Shi.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola, uscita l’11 marzo su Disney+:

Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne che si trasforma improvvisamente in un gigantesco panda rosso quando si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE). La madre di Mei Lee, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei.

