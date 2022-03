Google Foto migliora le immagini in galleria, ma solo su Pixel e per gli abbonati a Google One

Arriva un grosso aggiornamento per quel che riguarda Google Foto, il quale però nasconde delle limitazioni purtroppo non indiffereniti.

Abbiamo visto da diverso tempo una modalità di Google Foto pensata per migliorare gli scatti memorizzati sul telefono, con il tutto che è stato migliorato per molte più foto e soggetti. Purtroppo però, è presente una limitazione da dover considerare che non rende il tutto disponibile per ogni utente che si trova a sfruttare le potenzialità di Google Foto. Come recentemente confermato, si parla di una novità che al momento è stata resa disponibile per chi possiede uno smartphone della serie Pixel di Google e per chi è abbonato alla piattaforma di Google One.

C’è quindi da considerare purtroppo al momento i requisiti alquanto stringenti, che è bene sottolineare, potrebbero però finire per cambiare in futuro. Google ha annunciato per quel che riguarda i miglioramenti soggetti a cui poter applicare delle modifiche fra cui animali, cibo e piante ad esempio. È bene stare attenti nel caso in cui si provi a utilizzare la funzionalità senza essersi assicurati di avere almeno uno dei requisiti necessari al fine di sfruttare le potenzialità del nuovo aggiornamento, dato che è comunque possibile applicare le modifiche, ma non si ha modo di salvare i contenuti.

Per quel che riguarda gli effettivi miglioramenti, con il tutto che ancora una volta potrebbe migliorare attraverso nuove funzionalità, si parla della possibilità di aggiungere profondità alle foto mettendo in risalto un soggetto grazie all’IA e rendendo sfocato il resto dei contenuti presenti nell’immagine.

Ovviamente, non si tratta di una funzionalità esclusiva, e anzi sono già presenti ulteriori piattaforme che permettono di procedere con opzioni di questo tipo, seppur ci sia da considerare che ovviamente fruire del tutto direttamente da Google Foto risulta estremamente più comodo per gli utenti, che hanno modo di migliorare la propria galleria in molto meno tempo.