Carlos Tavares punta in alto: Stellantis recupererà Tesla nel giro di qualche anno

Carlos Tavares non teme la regina del mercato degli EV. Secondo il dirigente, nel corso dei prossimi anni Stellantis recupererà Tesla.

Stellantis allo stesso livello di Tesla? Si parla chiaramente dei volumi di vendita nel segmento delle auto elettriche e il N.1 del gruppo automobilistico, Carlos Tavares, si è detto sicuro che nel corso dei prossimi anni il recupero sarà inevitabile. Insomma, il gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA sarà in grado di vendere lo stesso numero di auto elettriche di Tesla, attuale leader del mercato.

Nel sostenerlo, Carlos Tavares utilizza parole ragionevoli spiegando di credere che la concorrenza va sempre a vantaggio dei consumatori. Il dirigente ha anche parlato degli investimenti necessari per potenziare la rete di infrastrutture di ricarica in Europa e negli Stati Uniti. «È fondamentale per convincere i consumatori a passare all’elettrico», ha commentato.

Sono molto sicuro, e non voglio essere arrogante… sono semplicemente sicuro che nel corso dei prossimi due anni saremo in grado di recuperare il vantaggio di Tesla, e sarà una competizione estremamente salutare per tutto il settore

ha detto Carlos Tavares, intervenendo durante un Q&A organizzato da Mobility TV World.

Nel frattempo Stellantis si prepara a potenziare la sua attuale line-up, anche attraverso la creazione di un’offerta fatta di veicoli aggressivi e accattivanti. È notizia di queste ore che la prima Abarth completamente elettrica potrebbe debuttare nel corso del prossimo anno.