Batman: Sam Raimi vorrebbe ancora fare un film sul personaggio

The Batman: Nicolas Cage vorrebbe interpretare Egghead in un prossimo film

The Batman: Nicolas Cage vorrebbe interpretare Egghead in un prossimo film

The Boys 3: i character poster parodia dei vari Batman

The Boys 3: i character poster parodia dei vari Batman

Umma: trailer e poster dell'horror con Sandra Oh prodotto da Sam Raimi

Umma: trailer e poster dell'horror con Sandra Oh prodotto da Sam Raimi

Il Pinguino: il produttore descrive lo spin-off come una storia alla Scarface

Il Pinguino: il produttore descrive lo spin-off come una storia alla Scarface