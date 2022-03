Tiger & Bunny 2: trailer e foto dall’anime in arrivo su Netflix dall’8 aprile

La strana coppia composta da Wild Tiger e Barnaby continua imperterrita a lottare per la pace e per i propri sostenitori, ma con l’inflazione di supereroi che c’è nel mondo come faranno questi due veterani a rimanere a galla? Tiger & Bunny 2 sarà disponibile, in esclusiva su Netflix, a partire dall’8 aprile.

Questa la sinossi della serie:

A Sternbild City persone di etnie diverse vivono fianco a fianco con i NEXT, individui dotati di superpoteri che usano le loro capacità per mantenere la pace. Mentre indossano divise con i loghi dei loro sponsor, questi eroi aiutano a risolvere i crimini e a salvare vite in modo da migliorare l’immagine delle loro aziende e accumulare punti. Le loro gesta finiscono nel celebre programma “Hero TV”, durante il quale gli eroi cercano di scalare la classifica annuale con l’obiettivo di essere incoronati Re degli Eroi. Kotetsu T. Kaburagi e Barnaby Brooks Jr. continuano a fare gli eroi per promuovere la loro azienda, Apollon Media, ma anche per difendere la pace. Il sistema di eroi di Sternbild City è stato esportato in numerose città in tutto il mondo. E mentre appaiono sempre più eroi, ecco che in città ne arriva uno nuovo. Ora che Kotetsu e Barnaby sono diventati veterani, riusciranno a soddisfare le aspettative?

Leggi anche: