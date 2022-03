Mac Pro 2022 arriverà con due chip M1 Ultra all’interno?

Mentre non è ancora chiaro quali siano i piani di Apple in merito ai nuovi Mac Pro che verranno rilasciati nel corso del 2022, di cui non ci sono infatti neanc he ancora conferme ufficiali di alcun tipo, emerge in rete una possibile soluzione che potrebbe essere presa in considerazione da parte della compagnia al fine di realizzare dei dispositivi pronti a offrire delle performance davvero impressionanti, e potenzialmente in grado di superare di molto anche gli appena annunciati Mac Studio.

Parliamo nello specifico di un leak del noto utente Majin Bu, il quale, grazie a delle informazioni ritenute ufficiali, ha mostrato i connettori che dovrebbero permettere ad Apple di inserire nei nuovi Mac Pro un totale di due M1 Ultra per massimizzare le potenzialità dei nuovi gioiellini. Ovviamente, abbiamo a che fare con materiale tutt’altro che ufficiale e che potrebbe quindi venire smentito dal colosso quando i piani in merito ai prossimi articoli del 2022 verranno annunciati. Trovate qui di seguito il suddetto post dell’utente.

Based on what my resource reports, here is some official information on the new Mac Pro 2022

This is the bridge that connects 2 M1 Ultra together and will be found in the new 2022 Mac Pro.

Processor name: "Redfern"

Coming with new Macs Pro this September #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/afj0dSmQvk

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 12, 2022