Il metaverso di Facebook non avrà successo, per l’ex presidente Nintendo

Secondo Reggie Fils-Aimé, Meta (ex Facebook) non si trova in una posizione che gli permetterà di avere successo nel campo del metaverso.

Facebook, ora divenuta Meta, ha già avuto modo di parlare dei propri piani relativi all’espansione nel settore del metaverso e alla propria intenzione di investirei n particolar modo in questo settore. Mentre questa mossa ha avuto di velocizzare i lavori che potrebbero portare questa realtà a diventare parte integrante del nostro mondo, ci sono anche molti utenti che hanno seguito gli accaduti e si trovano in posizione particolarmente scettica in merito ai piani del colosso dei social network.

Reggie Fils-Aimé, ex presidente e COO di Nintendo of America si trova proprio fra questi ,visto che nel corso dell’SXSW ha parlato a Emily Chang di Bloomberg di come la definizione attuale della compagnia in merito al metaverso lasci molti dubbi. Stando a Fils-Aimé infatti, Facebook non è una compagnia innovativa, e non è quella che dovrebbe portare avanti questo tipo di progetti, in quanto non si trova in una posizione sufficientemente creativa.

Secondo l’ex presidente quindi, la compagnai non avrà successo con i suoi piani, e sembra quindi che dovranno esserci altre aziende a dover prendere questa iniziativa, con ad esempio Epic Games che sembra star facendo un ottimo lavoro per quel che concerne l’innovazione. L’industria dei videogiochi si è trovata in realtà in una situazione piuttosto controverso per quel che concerne alcune nuove tecnologie, e all’effettivo non è chiaro come il tutto avrà modo di evolversi, seppur Fils-Aimé ci abbia tenuto anche a ritenere l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft fantastica.

Ovviamente resterà da vedere come la situazione si evolverà nel corso dei prossimi anni, con l’ex presidente di Nintendo of America che è di sicuro una fonte autorevole, ma che ha per ora solamente fornito dei pronostici che potrebbero venire smentiti dalle prossime manovre che Meta compierà.