Aquaman 2: James Wan conferma che l’uscita posticipata è dovuta ai tempi della post-produzione

Dopo che la Warner Bros. ha annunciato lo spostato di diverse uscite cinematografiche, tra cui Aquaman 2 e The Flash, lo stesso regista del lungometraggio con Jason Momoa protagonista, ovvero James Wan, ha chiarito il motivo dello spostamento dell’uscita del film. Lo stato del lavoro di post-produzione del lungometraggio non avrebbe consentito l’arrivo in sala del lungometraggio a dicembre.

Queste sono le parole di James Wan in un commento di Instagram:

Nonostante ami il periodo natalizio per le uscite al cinema, onestamente non avrei potuto mantenere questo impegno. Ho finito di girare esattamente due mesi fa, a gennaio.

Il lavoro di James Wan con il montaggio di Aquaman 2 non consentirebbe di rispettare i tempi dell’uscita precedente in sala, che doveva essere quella del 16 dicembre 2022. Il lungometraggio è stato spostato al 17 marzo 2023.

Questo è il post con cui James Wan ha annunciato qualche giorno fa l’uscita posticipata di Aquaman 2: