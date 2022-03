Young Rock 2: il trailer della seconda stagione sulla vita di Dwayne Johnson

NBC ha pubblicato il trailer di Young Rock 2, la seconda stagione della serie TV con Dwayne Johnson protagonista in uscita il 15 marzo.

NBC ha da poco diffuso il trailer di Young Rock 2, la seconda stagione della serie che racconta la storia di Dwayne Johnson, e che in questi nuovi episodi mostrerà il personaggio da adolescente, e mentre muove i primi passi nel mondo del wrestling.

Qui sotto trovate il trailer di Young Rock 2.

Nel filmato vediamo l’esordio di The Rock come wrestler, prima del suo approdo nella World Wrestling Federation nel 1996. E prima di entrare nella WWF, Johnson ha lottato per la United States Wrestling Association a Memphis nei panni di Flex Kavana dal marzo all’agosto del1996.

La serie ha come protagonisti lo stesso Johnson, Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latukefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa e John Tui. A produrla sono Universal Television, Seven Bucks Productions e Fierce Baby Productions, con lo stesso Johnson, Nahnatchka Khan, Jeff Chiang, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz e Jennifer Carreras che hanno fatto da produttori esecutivi.

NBC ha sponsorizzato Young Rock come la serie comedy di punta del suo network, e del resto il personaggio di Dwayne Johnson è un nome capace di attirare l’attenzione di un’ampia porzione di pubblico. Young Rock 2 uscirà su NBC il 15 marzo.