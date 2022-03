She-Hulk: le prime immagini della protagonista offerte dal merchandising

Così come accade diverse volte quando si parla di produzioni blockbuster, soprattutto legate al mondo dei cinecomics, è il merchandising a offrire alcune anticipazioni riguardo ai contenuti delle produzioni, ed in questo caso grazie al materiale diffuso riguardante She-Hulk abbiamo potuto vedere per la prima volta il look di Tatiana Maslany nei panni della protagonista.

Ecco le immagini di She-Hulk arrivate attraverso il merchandising (in particolare dai thermos brandizzati dalla serie TV).

In precedenza erano state mostrate alcune immagini dedicate a She-Hulk (senza però far vedere Tatiana Maslany trasformata) durante il Disney+ Day di qualche mese fa. Non sono state diffuse notizie sulla trama, ma quello che sappiamo è che la serie TV tratterà delle origini di She-Hulk, nel momento in cui Jennifer Walters riceve una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Bunner, che finirà per trasformarla nella creatura super-forzuta. Nella serie comparirà anche Mark Ruffalo nei panni del supereroe Hulk.

La showrunner della serie sarà Jessica Gao, che ha già lavoato a Silicon Valley e Rick and Morty. I registi della serie saranno Kat Coiro (It’s Always Sunny in Philadelphia, Brooklyn Nine-Nine) e Anu Valia (Never Have I Ever, A.P. Bio). La serie uscirà entro questo 2022 su Disney+.