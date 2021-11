She-Hulk, Secret Invasion, Moon Knight, Ms. Marvel: un primo sguardo alle serie Disney+

Nel corso del Disney+ Day sono stati mostrati i primi contenuti dedicati a diversi progetti Marvel che arriveranno sulla piattaforma streaming: stiamo parlando di She-Hulk, Secret Invasion, Moon Knight e Ms. Marvel.

Queste sono le prime immagini di Ms. Marvel, in cui vediamo anche l’Hulk di Mark Ruffalo.

Mentre per quanto riguarda Secret Invasion possiamo dare un’occhiata al Nick Fury di Samuel L.Jackson, oltre che ad un’immagine di un misterioso Skrull.

Per quanto riguarda la serie TV su Moon Knight, invece, possiamo dare un’occhiata al supereroe interpretato da Oscar Isaac inquadrato in diversi momenti, tra cui una foto in cui viene ripreso mentre è in volo.

E invece per quanto riguarda la serie TV dedicata a Ms. Marvel, al centro dell’attenzione c’è, chiaramente, la supereroina protagonista interpretata da Iman Vellani.

Questo è il teaser della serie.

Le nuove serie Marvel in arrivo su Disney+ si uniscono ai progetti già distribuiti sulla piattaforma streaming dedicati a WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, ed il prossimo progetto in uscita Hawkeye.

Da poco sono stati annunciati anche degli spin-off di Hawkeye e WandaVision dedicati a Echo ed Agatha. Leggi qui sotto la news apposita: