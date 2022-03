OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 5G anticipati da nuovi leak

Dei nuovi leak ripresi sulle pagine di PhoneArena hanno avuto modo di fornire in anteprima potenziali dettagli in merito a OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 5G.

OnePlus ha avuto modo nel corso degli ultimi anni di presentare sempre più dispositivi per migliorare la propria presenza sul mercato, con ulteriori novità che com’è noto sono pronte ad arrivate. Abbiamo nello specifico questa volta a che fare con gli smartphone budget OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 5G recentemente anticipati da alcuni leak delle pagine di 91Mobiles, in genere particolarmente informate in merito al mercato della tecnologia e pronte a fornire diverse informazioni ai fan prima che queste vengano approfondite in via ufficiale.

Parlando del primo dispositivo, che potete ammirare in copertina all’articolo, troviamo un articolo che ricorda i OnePlus One e OnePlus 2 di qualche anno a dietro, con però un modulo delle fotocamere impossibile da non riconoscere (sempre che il design venga confermato) e due torce. Si parla quindi di un totale di 3 sensori, che a quanto pare potrebbero essere un 50 MP primario, un 2 MP monocromatico, un 8 MP ultra grandangolare. Si parla di uno schermo da 6,43 pollici da 90 Hz con MediaTek Dimensity 1300 sotto la scocca e batteria da 4.500mAh pronta a supportare gli 80 W di ricarica rapida, seppur sembra che il 5G non sarà incluso.

Quello che vedete di seguito è invece il OnePlus Nord CE 2 5G, che dovrebbe presentarsi con schermo da 6,58 pollici, 5G e batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W all’interno. Pare che si parli questa volta di un sensore da 64 MP come principale e di sensori da 2 MP aggiuntivi, con 120 Hz che potrebbero venire supportati dal display, di conseguenza più del precedente modello.

Non resta quindi che vedere quando la compagnia avrà finalmente modo di fare chiarezza in merito ai dispositivi che potrebbero essere stati svelati in anteprima dalle pagine di 91Mobiles, sperando che i rispettivi annunci siano vicini.