Obi-Wan Kenobi: la regista dichiara che non è prevista una seconda stagione

C’è attesa per l’uscita su Disney+ della serie TV Obi-Wan Kenobi, e dopo che sono state pubblicate le prime immagini ufficiali assieme al primo teaser trailer, sono arrivate anche le parole della regista Deborah Chow, che ha dichiarato che non è prevista una seconda stagione dedicata al progetto.

Qui sotto trovate le parole di Debora Chow:

La presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, qualche tempo fa ha parlato di come si è arrivati a decidere di sviluppare il progetto:

Ne abbiamo parlato per un po’ di tempo. Ewan McGregor e Hayden Christensen hanno vissuto una grande esperienza sul set di Star Wars e per questo motivo tutti quelli coinvolti nella produzione volevano che si arrivasse a proseguire. Ma abbiamo trascorso un po’ di tempo a chiederci per quale motivo avremmo dovuto farlo, se dovevamo di nuovo mettere in gioco Obi-Wan avremmo dovuto chiederci il perché di tutto questo.