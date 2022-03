iPhone 14 Pro: solite fotocamere, per un leaker

Un nuovo report arrivato sul noto social network cinese Weibo e ripreso sulle pagine di PhoneArena, oltre che da Notebookcheck, ha avuto modo di approfondire alcuni dei cambiamenti a cui Apple starebbe lavorando per quel che concerne i prossimi iPhone 14 Pro e Pro Max. Ovviamente, non abbiamo a che fare con materiale ufficiale, visto che i dispositivi non sono stati ancora svelati e che la compagnia avrà modo di approfondire il tutto solamente a settembre, ma le informazioni fornite dal noto leaker “It’s fat” fanno pensate a delle pessime notizie.

Si parlava infatti di come fra i miglioramenti dei prossimi gioiellini realizzati dal colosso di Cupertino ci sarebbe stato un nuovo comparto fotocamere grazie all’arrivo di un sensore da 48 MP primario pensato per sostituire l’attuale soluzione da 12 MP. Questo avrebbe dovuto offrire una migliore qualità di immagini e video, con la possibilità di realizzare questi ultimi in 8K, un miglioramento non indifferente che però sembra ora più che altro un miraggio.

Stando al leaker infatti i rumor sono falsi e la compagnia continuerà a usare sugli iPhone 14 Pro i Sony IMX703 da 12 MP, gli stessi già utilizzati per iPhone 13 Pro e Pro Max, che hanno comunque offerto dei sostanziali miglioramenti nel campo della fotografia. Non si tratterebbe di certo della prima volta in cui la compagnia non migliora alcuni aspetti dei suoi device con le serie annuali, considerando che questi risultano quasi sempre ancora al passo con i tempi, ed è quindi probabile che il nuovo report sia di conseguenza veritiero, seppur non ci siano conferme in tal senso.

Da tradizione, Apple ha modo di annunciare i suoi nuovi iPhone nel corso di un evento dedicato ai telefoni e ad altri dispositivi che ha luogo nel mese di settembre, e sembra quindi che servirà aspettare ancora qualche mese per saperne di più.