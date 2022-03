Intel conferma un evento per maggio con nuovi prodotti

Finalmente, nel corso del mese di maggio 2022 avremo modo di vedere nello specifico cosa bolle in casa Intel, come svelato in via ufficiale.

Intel ha confermato ufficialmente un nuovo evento che avrà luogo nella giornata del 10 maggio e avrà una durata di due giorni, venendo infatti suddiviso in diversi keynote, con accesso sia online che di persona, con moltissime novità che arriveranno per i fan della compagnia.

Il Vision 2022 avrà luogo per parlare di prodotti e soluzioni sia per i partner della compagnia che per gli utenti, con nuovi prodotti che come confermato in via ufficiale verranno annunciati nel corso della presentazione.

Al momento, c’è da dire che non ci sono ancora alcun tipo di novità in merito a quello che il colosso avrà modo di svelare nel giro di solamente qualche mese, ma c’è da sottolineare che la data in cui si terranno gli eventi coincide con quella di lancio delle schede video ARC Alchemist, e che quindi potrebbe trattarsi proprio del palcoscenico giusto per i nuovi gioiellini.

Non resta quindi che aspettare finalmente maggiori novità in tal senso grazie alle novità che verranno presto confermate, con delle recenti fughe di informazioni che hanno anticipato il fatto che le prossime schede video in arrivo dovrebbero presentarsi fra maggio e giugno, ne abbiamo parlato qui.