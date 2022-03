Intel ARC desktop: le schede video potrebbe presentarsi fra maggio e giugno

Si è da poco parlato di come Intel abbia finalmente avuto modo di confermare la finestra di lancio delle sue prossime schede video, facenti parte della famiglia ARC, come approfondito in questo articolo. Abbiamo però questa volta a che fare con delle indicazioni maggiormente precise in merito a quelli che saranno i piani della compagnia, visto che le indicazioni fino a ora non sono state particolarmente specifiche, seppur non si parli ancora di conferme ufficiali.

Come ripreso sulle pagine di GamesRadar infatti, i dispositivi dovrebbero presentarsi fra il mese di maggio 2022 e giugno 2022, stando a delle fonti definite attendibili. Si parla nello specifico di Igor’s Lab, che ha specificato che almeno un modello dei tre in arrivo dovrebbe essere lanciato fra il 2 maggio 2022 e l’1 giugno 2022. Sembra che diversi fonti abbiano infatti suggerito il fatto che almeno una scheda video delle tre è stata rinviata.

Ciò significa quindi che non si tratta di una brutta notizia in ogni caso. Stando infatti alla teoria del leaker, immaginando che uno dei 3 dispositivi venga lanciato vicino alla chiusura del Q2 2022, non vuol dire che anche agli altri toccherà la stessa sorte, ed è infatti possibile che vedremo nel corso dei primi mesi del quarto di anno i primi device, e che solamente l’ultimo avrà modo di presentarsi fra maggio e giugno. Ciò è sempre da considerare immaginando che il tutto risulti veritiero in seguito alle conferme della compagnia per quel che concerne i prossimi prodotti in arrivo.

Non ci resta purtroppo quindi che aspettare ancora in attesa di poter finalmente avere modo di scoprire maggiori dettagli in merito ai dispositivi del colosso pensati per il mercato desktop, con ulteriori sorprese che dovrebbero arrivare invece entro la fine di marzo per i notebook.