Intel ARC: la compagnia conferma le finestre di uscita delle schede video

Dopo che Intel ha confermato le sue schede video ARC, si è parlato molto per via di molteplici report del fatto che il tutto fosse stato rinviato, con debutto comunque nel corso del 2022, seppur più lontano di quel che si immaginava. Per fortuna, finalmente Intel ha risposto alle varie provocazioni, facendo chiarezza in via ufficiale in merito a quando i dispositivi verranno lanciati sul mercato, e svelando anche che per quel che riguarda il mondo laptop il debutto è oramai a dir poco imminente.

Nello specifico, come potette vedere nel post presente qui di seguito, i suddetti dispositivi per laptop giungeranno nel primo quarto di anno del 2022, che finirà a marzo, seppur per il resto servirà aspettare qualche tempo in più. La compagnia ha confermato infatti il lancio dei dispositivi desktop nella seconda metà dell’anno, tutto sommato una buona notizia se si considera che si tratta di quelli che sono probabilmente i più attesi fra tutti, e con infine le ARC per workstation che vedremo nel terzo quarto del 2022, ovviamente il tutto salvo rinvii.

You’ve all been patient, and the first wave of #IntelArc GPUs are launching soon for notebooks. Desktops and workstations will soon follow! https://t.co/rXgX9dGEL1 pic.twitter.com/F6ubSUzSHM — Intel Graphics (@IntelGraphics) February 17, 2022

Nel mentre, la compagnia ha anche anticipato un nuovo servizio dedicato alle sue schede video, di cui purtroppo non abbiamo molti dettagli, se non un primissimo nome in codice. Si parla infatti di Project Endgame, che permetterà ai clienti di streamare con un’esperienza accessibile a bassa latenza per tutti gli utenti. Come detto al momento non è chiaro in che modo il colosso voglia competere con offerte come GeForce NOW.

Staremo a vedere se il colosso proporrà un’offerta potenzialmente ottima come quella di NVIDIA, che permette agli utenti di collegare le proprie librerie su PC e di provare il pacchetto base anche senza alcun tipo di costo mensile, seppur si parli di funzionalità limitate.