Il Galaxy Watch 5 sarà uno dei primi smartwatch a misurare la temperatura corporea

Emergono nuove interessanti informazioni sul Galaxy Watch 5, prossimo wearable di Samsung atteso per questa estate. Il Galaxy Watch 5 potrebbe battere sul tempo la concorrenza, diventando uno dei primi smartwatch sul mercato dotato di un termometro integrato.

Inutile spiegare come la pandemia abbia resto questa funzione tutto fuorché superflua. Il dispositivo di Samsung, stando ai rumor, sarà dotato di un sensore per misurare la temperatura corporea. In questo modo gli utenti potranno monitorare facilmente un ulteriore – e fondamentale – parametro per valutare la loro salute.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy Watch 4, il modello attualmente in commercio, è già dotato di un ricco pacchetto di sensori e funzioni dedicati alla salute. Tra le altre cose, include un sensore ottico della frequenza cardiaca (PPG), dell’elettrocardiogramma (ECG) e del sensore di impedenza bioelettrica (BIA) per stimare la composizione corporea. Può anche monitorare la qualità del sonno. Grazie all’arrivo del termometro integrato, il Galaxy Watch 5 potrebbe diventare uno degli smartwatch più completi sul fronte della funzionalità dedicate alla salute.

Certo, questo finché Apple non si deciderà ad implementare il tanto atteso sensore per rilevare i livelli di glucosio nel sangue. Probabilmente se ne parla nel 2023.

Vale la pena di sottolineare che misurare la temperatura corporea partendo dal polso non è affatto semplice. È una zona estremamente esposta a fattori esterni – pensate ai raggi solari -, oltre che in continuo movimento. Samsung non ha dovuto fare esclusivamente un lavoro a livello hardware, ma anche dovuto creare degli algoritmi in grado di correggere eventuali fattori che potrebbero inquinare la misurazione. Insomma, non esattamente un compitino.

La release del Samsung Galaxy Watch 5 è attesa per questa estate. Non resta che aspettare i prossimi annunci di Samsung per saperne di più.