Death Note: Netflix dedica il nuovo video di “A lezione di anime” alla serie cult

La piattaforma streaming Netflix sta, da qualche tempo, dedicato attenzione alla divulgazione della cultura dell’anime, ed è a questo scopo che sta realizzando le puntate di “A lezione di Anime”, arrivato già al sesto episodio, che è stato dedicato a Death Note, la serie animata cult tratta dal popolarissimo manga.

Qui sotto trovate il sesto episodio di “A lezione di Anime” dedicato a Death Note.

Questa è la descrizione fatta dalla piattaforma streaming:

Cosa faresti con un quaderno in grado di uccidere le persone? È intorno a questo dilemma morale che si sviluppa Death Note, anime di culto dei primi anni Duemila che vi farà restare INCOLLATI ai suoi episodi: ve lo raccontiamo nella sesta puntata di A lezione di anime.

Netflix ha già dedicato a Death Note un film che non ha soddisfatto per nulla gli appassionati. Nonostante il film non abbia riscosso molto consenso, nel 2018 è stato annunciato il sequel. Greg Russo, che si occuperà del progetto, qualche tempo fa ha parlato di come Death Note 2 sarà basato maggiormente sul materiale originale rispetto al primo film. Ecco le sue dichiarazioni: