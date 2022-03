Xiaomi Band 7: schermo ‘enorme’ e batteria raddoppiata, il modello si fa vedere nei primi database

Il lancio dell'attesa Xiaomi Band 7 potrebbe essere molto vicino. Il dispositivo è comparso per la prima volta in un database belga. Ora conosciamo le specifiche.

Si torna a parlare della Xiaomi Band 7, attesa nuova iterazione della smartband cinese campione di vendite. Il prodotto è ormai davvero molto vicino al lancio. Prova ne è che è comparsa nel database SGS-CEBEC del Belgio, dove è registrata con l’identificativo M2129B1.

Il database menziona in anteprima alcune delle specifiche chiave della Xiaomi Band 7, confermando alcuni precedenti rumor. Tanto per iniziare si passa ad una batteria di 250 mAh, un raddoppio rispetto alla batteria vista sulla Xiaomi Band 6.

Non sappiamo, tuttavia, se questo si tradurrà in un aumento della durata. Eh già, perché ad aumentare è anche lo schermo che passa a 192×490 pixel contro i 152×486 pixel del modello attualmente in commercio. A questo bisogna aggiungere che lo schermo, almeno stando a precedenti rumor, supporterà anche l’Always on Display.

A questo si aggiunge una nuova funzionalità estremamente interessante, ossia la sveglia intelligente in grado di capire il momento migliore per attivarsi, a seconda della fase del sonno in cui ci troviamo. In questo modo il device può garantirci un risveglio dolce e mai traumatico.

Per il momento Xiaomi non ha ancora rivelato una possibile data di presentazione del dispositivo. Non resta che armarsi di pazienza e aspettare le prossime mosse del colosso cinese.