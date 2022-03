JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R è il nuovo picchiaduro tratto dalla serie

Bandai Namco Europe annuncia, con uno speciale trailer, che JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, adrenalinico e stilosissimo picchiaduro basato sulla celebre opera di Hirohiko Araki, arriverà nell’autunno del 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Sviluppato da CyberConnect2 Co., JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R immerge i giocatori in un adattamento videoludico fedele al distintivo stile artistico dell’autore Hirohiko Araki, con i doppiatori originali della serie anime giapponese e un roster di personaggi davvero memorabile.

Presentato per la prima volta nel 1987 e adattato in un anime nel 2012, JoJo’s Bizarre Adventure è noto per i suoi eroi carismatici che si sfidano in appassionanti duelli di arti marziali e abilità soprannaturali tra slogan indimenticabili e mosse esagerate. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R è il più grande gioco mai creato nel franchise, riunendo 50 personaggi provenienti da ogni arco narrativo. I giocatori potranno vivere le celebri battaglie di ogni storia e vedere i personaggi di vari universi narrativi interagire per la prima volta, giocando nei panni di Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, la figlia di Jotaro e la prima JoJo femminile nella serie, e molti altri ancora.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R introduce una versione completamente rinnovata e migliorata del sistema di combattimento presentato per la prima volta nel 2013, aumentando il ritmo con blocchi, scatti, nuove e intricate combo, e un nuovo sistema di battaglia tag-team “Support Attack”. Le modalità di gioco incluse sono: All-Star Battle, Arcade, Online, Versus, Pratica e Galleria. La modalità principale, All-Star Battle, include i classici scontri tra gli eroi dei primi giochi, oltre a nuove battaglie, offrendo più di 100 sfide diverse. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R offre anche una serie di skin personalizzabili e collezionabili, oltre ad alcune illustrazioni uniche che potranno essere sbloccate e ammirate nella modalità Galleria.

Leggi anche: