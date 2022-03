I tablet supereranno le vendite dei computer, parla Google

Secondo Google, vedremo i tablet superare i computer in futuro per quel che concerne le vendite, e non si tornerà di conseguenza più indietro.

Nel corso dell’Android Show, Google ha avuto modo di parlare dei tablet e dei computer, facendo dei paragoni diretti per quel che riguarda le vendite. Potete leggere qui di seguito un estratto della dichiarazione del co-fondatore di Android e CTO di Google Rich Miner.

Abbiamo lanciato la prima versione di Android per tablet nel 2011. I tablet hanno avuto un decollo che ha portato l’utilizzo e l’adozione a crescere di moltissimo. I dispositivi senza molti investimenti erano buoni per i consumatori, con i riproduttori come YouTube e altre app che funzionavano bene e si adattavano a degli schermi più grandi. Il tutto è durato per molto tempo, e la crescita si è però stagnata. In realtà penso che ci sarà un punto di incontro fra tablet e laptop nel giro di non troppo tempo, e che una volta superato, non si tornerà più indietro.

Stando a Miner quindi, si parlerà in futuro di un sorpasso improbabile, che fino a oggi non era programmato, e che potrebbe quindi portare degli enormi cambiamenti nel mercato, seppur ovviamente non è detto che vedremo il settore prendere questa deriva come programmato dal CTO di Google.