Apple potrebbe lanciare gli Studio Display Pro già a giugno

A quanto pare, dopo che Apple ha avuto modo di annunciare i suoi nuovi Studio Display nel corso dell’evento di marzo, potremmo già avere presto maggiori dettagli in merito a dei Studio Display Pro. Parliamo di dispositivi che dovrebbero presentarsi ancora una volta con risoluzione di 27 pollici, offrendo però degli schermi con le tecnologie mini-LED e ProMotion. Ad anticipare il tutto è stato il noto analista Ross Young, particolarmente noto per via di molte anticipazioni nel mercato della tecnologia.

A quanto pare quindi, l’annuncio del nuovo monitor sarebbe vicino, e sembra che quindi nel corso di quest’estate la compagnia avrà modo di presentare in via ufficiale un dispositivo con un prezzo maggiormente in linea con quanto visto con i precedenti Pro Display XDR. Ovviamente non ci sono piani ufficiali in merito ai dispositivi che il colosso avrà modo di ufficializzare nel corso del 2022, e non è ovviamente quindi detto che si parlerà davvero di ancora nuovi monitor.

C’è comunque molta confusione considerando i rumor che hanno anticipato le novità del colosso di Cupertino, dato che diversi leak si sono rivelati errati per via di alcuni cambiamenti di Apple, come ad esempio il debutto dei nuovi Mac Studio, e la sostituzione dei tanto chiacchierati SoC M2 con gli M1 Ultra, che abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo, per non parlare dei molteplici report contrastanti fra di loro giunti negli ultimi mesi.

Non ci resterà che vedere quali saranno le novità che verranno confermate dalla compagnia nel corso dei prossimi eventi di quest’anno, dopo che l’ultima conferenza ha aperto moltissime porte per i dispositivi, con gli iPhone SE 3 ormai ufficiali che hanno avuto modo di conquistare il palcoscenico. Trovate a questo link tutti i dettagli sugli smartphone.