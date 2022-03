WhatsApp renderà più difficile inoltrare messaggi nei gruppi

Abbiamo visto ormai da tempo la piattaforma di WhatsApp introdurre una limitazione per quel che concerne i messaggi inoltrati molte volte. Il software non permette infatti di inoltrare ulteriormente i suddetti contenuti a più di un utente per volta, limitazione simile che a quanto pare sta arrivando per l’invio nei gruppi. Come infatti svelato in anteprima dalle pagine di WABetaInfo, sempre pronte a svelare in anticipo novità in merito all’app di messaggistica, sarà possibile inoltrare i contenuti che hanno già subito il processo in un solo gruppo alla volta, il che rende il processo molto più lento.

Trattandosi sempre di messaggi crittografati, WhatsApp non riesce a capire in automatico quando u messaggio inizia a fare il giro dei contatti degli utenti, ed è per questo che è presente un contatore nascosto che aumenta ogni volta che si procede con l’inoltro. In questo modo, senza violare la privacy degli utenti, la piattaforma riesce a capire quante volte i messaggi sono stati inoltrati, e fa il possibile per limitare il processo, evitando quindi che risulti molto facile fargli girare.

Al momento, non ci sono delle giustificazioni ufficiali in merito a questa nuova scelta, considerando anche che questa non è ancora stata introdotta, e che infatti avrà di sicuro modo di arrivare solamente in un nuovo aggiornamento, quando i test in beta saranno finalmente conclusi. Non c’è neanche modo di capire cosa ha spinto il colosso a portare avanti questa scelta, seppur potrebbe trattarsi della limitazione di disinformazione.

Si tratta della motivazione che al tempo venne data per il blocco parziale ai messaggi inoltrati molte volte, e che quindi potrebbe avere a che fare anche con questo cambiamento, il quale di sicuro avrà modo di farsi notare dagli utenti una volta che verrà finalmente inserito nella piattaforma.