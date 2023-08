WhatsApp, non sapete che nome dare ai gruppi? Presto non sarà più necessario

WhatsApp ha annunciato una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di creare piccoli gruppi senza la necessità di dover per forza scegliere un nome. Mark Zuckerberg ha svelato questa caratteristica in un post su Facebook, come riportato da TechCrunch. Fino ad ora, era necessario scegliere un nome per il gruppo al momento della sua creazione.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, i gruppi senza nome avranno un limite di sei membri, a differenza dei gruppi con nome che possono ospitare fino a 1.024 partecipanti. Inoltre, WhatsApp genererà automaticamente dei nomi temporanei per questi gruppi basandosi sui loro membri. Ad esempio, se Rocco e Li-Chen avviano una chat di gruppo, il nome visualizzato potrebbe essere “Rocco & Li-Chen”, come mostrato nell’immagine di esempio condivisa da Zuckerberg. A seconda di come ogni membro ha salvato i contatti degli altri partecipanti nel proprio telefono, il nome del gruppo potrebbe apparire diversamente.

TechCrunch ha annunciato che questa nuova caratteristica verrà implementata globalmente “nelle prossime settimane”. Questo significa che gli utenti di WhatsApp in tutto il mondo potranno presto sperimentare questa nuova opzione e creare gruppi in modo ancora più semplice e veloce.

Il webmagazine scrive anche che la privacy di questi gruppi sarà un pochino più flessibile rispetto a quella dei gruppi più grandi: a meno che gli utenti non decidano diversamente, il numero di telefono di ciascun contatto sarà visibile in chiaro a tutti i partecipanti. Questo perché questi micro-gruppi sono pensati soprattutto per amici, familiari e conoscenti — e non per persone che non sono in confidenza tra di loro.